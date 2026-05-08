【ワシントン共同】トランプ米大統領は7日、予定通り14、15日に訪中し、習近平国家主席と会談すると記者団に明らかにした。会談は「とても素晴らしいものになる」と期待した。中国との経済関係の重要性を指摘し「習氏は友人だ。何の問題もない」と語った。中国で昨年10月から拘束されているキリスト教の牧師の解放を習氏に求める可能性も示唆した。