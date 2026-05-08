農水省で開かれた山林火災の対策本部の会議＝8日午前農林水産省は8日、岩手県大槌町で4月22日に発生し、5月2日に鎮圧した山林火災の対策本部を開催し、復旧に向けた支援策を議論した。会議は5回目。焼損した木を伐採し、必要に応じて植栽をしていく方針を確認した。政府は大槌町を局地激甚災害に指定する方針。山下雄平副大臣は会合の冒頭で「今後は復旧復興についても力を尽くさないといけない」と話した。大槌町によると、