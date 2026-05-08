東映は7日、高倉健さん主演の1975年（昭50）公開の映画「新幹線大爆破」（佐藤純彌監督）4Kレストア版が、12日にフランスで開幕する世界3大映画祭の1つ、第79回カンヌ映画祭の「カンヌ・クラシック」部門への出品が決まったと発表した。「カンヌ・クラシック」は、映画史における重要作品や修復作品を上映する部門で、04年の創設以来、世界中の名作を紹介する。「新幹線大爆破」は、新幹線に爆弾が仕掛けられ、時速100キロを下回る