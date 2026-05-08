ファミリーマートのデジタルコマース事業「ファミマオンライン」内の「ファミマオンラインくじ」では、同サービスのアンバサダーに就任した、STPRの2.5次元歌い手アイドルグループ「とぅるりぷ - True & Lip」(以下、「とぅるりぷ」)のオンラインくじを5月29日より発売する。○5月29日12時販売開始！クリエイター自らが監修した商品が登場!「とぅるりぷ」メンバー自ら景品選定にも参加した今回の企画は、多様なバリエーション