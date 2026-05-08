北中米Ｗ杯で韓国代表と同じグループに入るメキシコが、開幕を前に内部崩壊の危機に瀕している。メキシコシティにある代表トレーニングセンター。本来なら開催国としての高揚感に包まれるはずの場所に、いま、刺すような緊張感が漂っている。発端は、ハビエル・アギーレ監督による強引な「早期招集」だ。【注目】日本はおろか「中国より下」の韓国サッカーアギーレ監督が突きつけたのは、選手にとってあまりに過酷な「踏み絵」だっ