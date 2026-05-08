プレミアムな高知県産マスクメロン2種が主役！事前予約はこちら！▶▶都会のなかでも自然豊かな御殿山で、四季の移ろいを感じながらアフタヌーンティーが楽しめる「東京マリオットホテル」。5・6月のアフタヌーンティーは2025年に引き続き、高知県「西島園芸団地」のホテル専用の畑から直送される2種のマスクメロンが主役。味わいへのこだわりをさらに究めて再登場しています。青肉は上品でとろける舌ざわり、赤肉はさわ