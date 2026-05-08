BTSらが所属するHYBEが、ガールズグループ専門の新レーベルを設立した。今年下半期に、新人ガールズグループが誕生する予定だ。【注目】BTSのおかげ？HYBE、第1四半期史上最高売上を記録HYBEは5月8日、ガールズグループ制作に特化した新レーベル「ABD」を設立したと発表した。HYBEによると、新レーベルABDの社名は、ブランドスローガン「A Bold Dream（大胆な夢）」の略で、「AとBの次にCではなくDを想像する」という、柔軟で軽快