韓国でチョナン・カンという名で活動していた歌手兼俳優の草なぎ剛が、51歳で父親になった。去る5月7日、多数の日本メディアの報道によると、草なぎは所属事務所を通じて、第1子が誕生したことを発表した。【写真】チャン・グンソク、原点はSMAP彼は、「私事ではございますが、この度、第1子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます」と、新しい家族の誕生を知らせた。続けて、「今までと変わらず、これからも精進してまいりま