BTSのJUNG KOOKが、韓国人として初めてアメリカの児童向け「偉人伝」シリーズの主人公に選ばれた。JUNG KOOKは、今年8月に出版予定の児童向け人物伝記シリーズ『My Itty-Bitty Bio（マイ・イティ・ビティ・バイオ）』の主人公として取り上げられる。【写真】JUNG KOOK、真夜中デートのお相手は？出版社チェリー・レイク・パブリッシングはJUNG KOOK編について、「BTSの末っ子メンバーであるJUNG KOOKは15歳で世界的なスターダムを