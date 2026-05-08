ハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、5月13日から7月中旬までの間、『アジアンスイーツ&スナックフェア』を開催する。一部店舗を除く269店舗で販売予定。※記事中の価格はいずれも税込表記。【「アジアンスイーツ&スナックフェア」メニューの画像はこちら】◆杏仁マンゴーパフェシェーキ価格:420円杏仁フレーバーのシェーキに、マンゴーソースや口どけの良いホイップクリーム、星形の黄色いナタデココをトッピングした