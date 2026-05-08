【製品の価格改定のお知らせ】 5月7日 発表 「PalVerse呪術廻戦」 ブシロードは、フィギュア「PalVerse（パルバース）」シリーズに関して、2026年6月以降に予約開始する一部商品を対象に価格改定を実施することを発表した。 今回「PalVerse」の公式サイトにて本内容を発表しており、価格改定の理由については「昨今の情勢不安に伴う原材料費の高騰、および物流コストの