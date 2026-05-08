ポクジングの専門誌「ザ・リング」は最新のパウンド・フォー・パウンド(PFP)を更新。1位に返り咲いた井上尚弥選手がコメントしました。世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上選手は2日、東京ドームで中谷潤人選手との世紀の一戦で3-0の判定勝ちを収めました。PFPとは全階級のボクサーが同じ階級と想定した場合のランキングで、ボクサーの名誉の1つ。約2年ぶりに1位となった井上選手は「このランキングはもともとそんなに気に