世界的俳優のメリル・ストリープとアン・ハサウェイが７日、フジテレビ系「トークィーンズ」に出演。野々村友紀子の嫌いな家事あるあるに「おお！」と共感する一幕があった。映画「プラダを着た悪魔２」のプロモーションのため来日した２人は、まさかのバラエティ出演。登場時から出演者はド緊張だが、中でも前作の大ファンで、登場した服を「全部買った」と豪語するアンミカは、登場前から感極まり涙するほど。果たして登場