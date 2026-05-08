ウクライナへの侵略を続けるロシアは８日、旧ソ連の対ドイツ戦勝記念日に合わせて一方的に宣言した２日間の停戦期間に入った。ウクライナに同調するよう要求し、応じなければ「相応の対応をとる」と警告した。６日からの停戦提案を無視されたウクライナは攻撃を続ける構えで、停戦実現は不透明な情勢だ。露国防省は７日、プーチン大統領の決定として８日午前０時（日本時間８日午前６時）から、戦勝記念日にあたる９日終日の停