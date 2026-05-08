モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは5月5日、自身のInstagramを更新。イケメンピアニストとのツーショットを披露しました。【写真】Cocomi＆イケメンピアニストのツーショット「25歳になってから一発目の本番」Cocomiさんは「25歳になってから一発目の本番は、ガルガンチュア音楽祭での牛牛とのデュオリサイタルでした!!」とつづり、7枚の写真を投稿。ピアニスト・牛牛さんとのツーショットを中心に、リサイタルでのオ