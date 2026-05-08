8年ぶりの全面刷新！日産のオーストリア法人は2026年3月9日、フル電動の新型コンパクトモデル「マイクラ」を現地で発売しました。マイクラは、かつて日本で「マーチ」の名で親しまれたハッチバック型のコンパクトモデルです。【動画】これが日産「新型コンパクトカー」です！ 動画で見る！1982年に初代が発売されました。日本では2022年に4代目をもって販売終了となりましたが、グローバルでは継続販売されており、累計600万