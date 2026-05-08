米沢市によりますときょう午前７時半すぎ、山形県米沢市三沢でクマが目撃されました。クマは体長８０センチほどの成獣１頭でした。 場所は米沢病院から北東におよそ１キロの距離にある川沿いです。 市が注意を呼び掛けています。