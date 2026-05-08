充実の戦いぶりだった。中国で開催されているU-17女子アジアカップで、ホスト国の中国はグループステージ（GS）Ａ組で３戦全勝。初戦のミャンマー戦は６−０、続くベトナム戦は３−０。早々と決勝トーナメント進出を決め、最終節のタイ戦も６−０で圧勝した。３試合を終えて、計15得点、失点はゼロ。中国メディア『直播吧』のタイ戦の速報記事には、以下のような声があがった。「おめでとうございます！」「またしても