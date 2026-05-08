右腹斜筋の張りで負傷者リスト（IL）に入っているドジャースのムーキー・ベッツ内野手（33）が来週にも復帰する可能性が高まった。7日（日本時間8日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」など複数の米メディアが報じた。同サイトによると、ベッツは8日（同9日）から2日間、傘下3Aで実戦復帰する予定で、問題がなければ11日（同12日）のジャイアンツ戦から復帰する可能性があるという。ベッツは4月4日に負傷し、翌5日にIL入り。