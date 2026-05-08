警察によりますと、７日午前７時５０分頃、兵庫県伊丹市北本町２丁目の路上で、通行していた女子中学生２人が正面から歩いてきた男２人とすれ違いざまに、それぞれ手の甲をはたかれたということです。 男らは現在も逃走しています。 逃げた男はいずれも年齢不詳、身長１７０センチくらいで小太り、上下ともに黒色の服を着て、黒色のサングラスを着用していたということです。警察は暴行事件として、逃げた男２人の行方