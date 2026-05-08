LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ、28）が、妖精のような美貌を公開した。3日に自身のインスタグラムに「celebration最終回まで駆け抜けたLE SSERAFIMを祝います」とのコメントとともに、リードシングル「CELEBRATION」の活動を締めくぐった思いを込めた写真を数枚アップした。韓国メディアのマイデーリーは8日「人間か？それとも妖精なの？息が詰まるような鎖骨ラインが危うい」のタイトルで「非現実的な美貌