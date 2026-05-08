◆第４３回エプソムＣ・Ｇ３（５月９日、東京競馬場・芝１８００メートル）枠順が５月８日、発表された。前走の東京新聞杯に続く重賞３勝目を狙うトロヴァトーレ（牡５歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父レイデオロ）は６枠１１番、同舞台の共同通信杯でマスカレードボールと接戦の２着だったカラマティアノス（牡４歳、美浦・奥村武厩舎、父レイデオロ）は２枠４番、復活を期す２４年の桜花賞馬ステレンボッシュ（牝５歳、美浦・宮田