かつての交際相手から「付き合っていたときの性行為は不同意だった」との連絡が届き、戸惑っている──。そんな男性の相談が、弁護士ドットコムに複数寄せられている。交際していた女性たちは、警察に被害を相談し、慰謝料を請求してきたという。しかし、男性たちに強要した記憶はなく、身に覚えがない。そうだとしても、罪に問われる可能性はあるのだろうか。●困惑する男性「無理矢理行為に及んだことはない」弁護士ドットコムに