コリ、痛み、しびれをとり除く 症状別最強エクササイズとは よくある症状をエクササイズで解消 様々な部位で起こるコリや痛み、しびれに対処する症状別のエクササイズを紹介します。左ページのリストを見て、思いあたる症状がある場合は、第セルフ肩甲骨はがし、「5つの神エクササイズ」とあわせてトライしてみてください。 肩や背中、巻き肩などのエクササイズは、より丁寧に、手厚く、肩甲骨まわりをほぐすことを目