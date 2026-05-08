今年1月、原子力規制庁の職員が、中国で緊急時の連絡で使用する業務用の防災携帯電話（防災スマホ）を紛失したと報じられた。弁護士ドットコムニュースが情報公開請求で内部文書を入手したところ、紛失はほかにも複数回発生していたことが判明した。今回は、開示文書から見えてきた実態を紹介する。●紛失の時間や場所、報告時刻は黒塗り原子力規制庁の職員は、どのような経緯や状況で防災スマホを紛失していたのか。開示文書には