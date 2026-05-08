横浜市の路上で帰宅途中の女性の口を塞ぎスマートフォンを奪ったとして、36歳の男が逮捕されました。逮捕のきっかけは奪われたスマホの位置情報でした。警察によりますと、逮捕された介護士の仲村晃彦容疑者は今月5日未明、横浜市南区の路上で帰宅途中の31歳の女性に近づき、口を塞いで、スマートフォンを奪った疑いがもたれています。仲村容疑者は車で逃走しましたが、女性のスマホの位置情報が川崎市内で確認され、被害者の知人