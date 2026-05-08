「分電盤を今すぐ交換しないと火事になる」などとウソを言って必要のない工事代金をだまし取ろうとしたとして、27歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと鈴木友章容疑者は去年、東京・大田区の住宅で80代の女性に「この分電盤は古い分電盤で、今すぐに交換しないと火事になりますよ」などとウソを言って、必要のない工事代金およそ20万円を請求してだまし取ろうとした疑いがもたれています。鈴木容疑者は大手企業を名乗り電話