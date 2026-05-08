核軍縮への道筋などについて話し合うNPT再検討会議で、最終文書に向けた最初の草案が各国に提示されました。アメリカ・ニューヨークの国連本部で開かれているNPT＝核拡散防止条約の再検討会議をめぐり、議長は6日、最終文書の最初の草案を各国に示しました。13ページから成る草案は、冒頭で、NPTについて「核不拡散体制の礎であり、核軍縮の追求の基盤」と宣言。そのうえで、▼核戦争に勝者はなく、決して戦ってはならないこと、▼