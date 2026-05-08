はとバスが7日、公式インスタグラムを更新。「母の日コース特集6選」を紹介した。【写真】はとバス、「母の日コース」ツアー詳細たびたびおすすめツアーを紹介する同アカウント。今回は投稿で「はとバスの最新情報はこちら」と呼びかけ、「【特別な一日に！母の日コース6選】のご紹介です」と案内。「気になったコース番号を、コメントに番号を入れてみてくださいね」「はとバスがお連れするおすすめコースに注目」と呼びかけ