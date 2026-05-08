米男子ゴルフのマートルビーチ・クラシックは7日、サウスカロライナ州マートルビーチのデューンズ・クラブ（パー71）で第1ラウンドが行われ、中島啓太は65で回り、首位と1打差の2位と好発進した。金谷拓実は68で17位、平田憲聖は70で42位。64をマークしたマーティン・レアード（英国）がトップに立った。（共同）