MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。5月4日（月）の放送では、グローバルに活躍するボーイズグループ「＆TEAM」のメンバーが、「ファンに差し入れをしている」と“高級食材”を例に挙げ、MEGUMIらが衝撃を受ける場面があった。【映像】＆TEAM、メンバーとの共同生活に不満爆発!?今回はゲストに、森本晋太郎と、＆TEAMからYUMA、TA