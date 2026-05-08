島根スサノオマジックは5月8日、ペータル・ボジッチヘッドコーチとの契約が基本合意に達したことを発表した。 ボジッチHCはセルビア出身の47歳。母国やGリーグ、イギリスのチームでコーチキャリアを重ね、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」に島根の指揮官に就任すると、西地区8位となる28勝32敗の成績を残した。 指揮官はクラブを通じて「初シーズンがあっとい