住友林業は大幅に４日続落し、年初来安値を更新した。７日の取引終了後、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表した。売上高は５３２０億６３００万円（前年同期比４．０％増）、営業利益は２３９億５００万円（同３８．５％減）だったとしており、大幅減益を嫌気した売りが出ている。豪州住宅事業が増収増益だったものの、主力の米国住宅事業では住宅ローン金利の高止まりや経済の先行き不透明感を