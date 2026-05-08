じもとホールディングスが反発している。７日の取引終了後に集計中の２６年３月期連結業績について、最終利益が従来予想の１７億円から２５億円（前の期比５９．９％増）へ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。金利上昇に伴う資金利益の増加や与信関係費用の減少などにより、きらやか銀行の業績が計画を上回ったことが要因としている。 出所：MINKABU PRESS