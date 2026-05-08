８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５６円９７銭前後と前日の午後５時時点に比べ７０銭程度のドル高・円安で推移している。 ７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円９３銭前後と前日に比べ５５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。米国とイランの交渉が難航するとの見方を背景に一時１５６円９６銭まで上伸した。 ブルームバーグ通