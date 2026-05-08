ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信やＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅＷＴＩ原油上場投資信託といった原油ＥＴＦが高い。米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の６月限が、日本時間８日朝方に一時１バレル＝９８ドル台に上昇した。７日の清算値（終値に相当）は前日比０．２７ドル安の同９４．８１ドルだった。８日に米国とイランとの間で再び攻撃の応酬が