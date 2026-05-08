「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の８日午前１０時現在で、新都ホールディングスが「買い予想数上昇」で２位となっている。 政府は４月２１日、プラスチックなどのリサイクルを進めるための施設整備や技術開発に対し、２０３０年までに官民で約１兆円の投資を目指すことなどを盛り込んだ「循環経済行動計画」を公表。プラスチック再生生産事業を手掛ける同社への関心が高まっているようだ