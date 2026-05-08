ＴＯＡは急落。７日取引終了後、２６年３月期連結決算を発表。売上高は５５３億８６００万円（前の期比９．４％増）、営業利益は４６億５６００万円（同２９．７％増）だった。官公庁や商業施設、オフィスビル向けが伸びたほか、海外事業も良好だった。 続く２７年３月期の売上高は５６５億円（前期比２．０％増）、営業利益は４７億円（同０．９％増）を予想。配当予想は８５円（前期９０円）とした。前期まで３期連続で２