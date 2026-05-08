ココスは、14日から全国の店舗で「チョコミン党フェア」を開催する。毎年恒例となっている人気フェアで、2026年は“スーパースースー”をさらに強化した「スーパースースーソース2.0」も登場。チョコミントアイスを使ったパフェやフラッペなど、初夏にぴったりの爽快感あふれる全5商品を展開する。【画像】チョコミン党歓喜！ココスのチョコミントスイーツ全部見せフェアの目玉商品は「チョコミン党パフェ」（税込1199円）。チ