第1ラウンド、3アンダーで6位の畑岡奈紗＝マウンテンリッジCC（共同）【ウェストカルドウェル（米ニュージャージー州）共同】米女子ゴルフのみずほアメリカズ・オープンは7日、ニュージャージー州ウェストカルドウェルのマウンテンリッジCC（パー72）で第1ラウンドが行われ、畑岡奈紗が5バーディー、2ボギーの69で回り、首位と3打差の6位と好発進した。勝みなみと原英莉花が70で10位につけた。古江彩佳は71の20位、馬場咲希、