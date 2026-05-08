埼玉・川越市の住宅街で6日、交差点で歩行者のために一時停止した軽自動車に後続車が追突する事故が発生した。追突した車はそのまま猛スピードで現場から逃走しており、警察が行方を追っている。横断歩道を渡る歩行者がいたため一時停止も、追突されるイット！に寄せられたのは、追突事故の瞬間をカメラが捉えた映像だ。交差点で一時停止した軽自動車に後ろから走ってきた車が追突。軽自動車は、はじかれるように画面から消えてし