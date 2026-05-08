かつてアイドルグループ「Ｘ２１」のメンバーだったタレント・こもりやさくらが８日までに、第１子妊娠を報告した。８日までに自身のインスタグラムを更新し「この度、新しい命を授かりました。日々お腹の中で成長していく姿に、驚きと喜びを感じながら穏やかに過ごしています」と公表。「出産は、この夏を予定しています無事に会える日を心から楽しみにしています」と明かし、「＃妊娠報告＃３０ｗ＃初マタ＃妊娠８ヶ月＃