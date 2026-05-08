慶大などで活躍したスラッガー25歳で引退も…30代で描く“夢の続き”かつて神宮の杜を沸かせたスラッガーが再びバットを手に取った。谷田成吾、32歳。東京六大学リーグの慶大などで活躍した外野手は、神奈川の社会人硬式クラブチーム・全川崎クラブで2024年夏に現役復帰。このほど、全日本クラブチーム選手権出場を決めた。大学4年秋の2015年ドラフトで「まさか」の指名漏れを味わい、25歳で一度はユニフォームを脱いだが、な