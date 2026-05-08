井上尚弥―中谷潤人2日に行われたボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチは、王者・井上尚弥（大橋）が中谷潤人（M.T）に3-0判定勝ちした。10万ドル（約1600万円）以上の価値があるとされる特製リングを贈ったWBCは、改めて両者を称賛した。至高の技術戦で示された姿勢を称えた。両者のディフェンステクニックと精密なカウンターパンチの応酬。12回終了のゴングが鳴ると、両者は抱擁し健闘を称え合った。