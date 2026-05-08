日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の橋本聖子会長、太田雄貴専務理事は８日、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）が７日に２０２８年ロサンゼルス五輪の都市型スポーツなどの予選大会「五輪Ｑシリーズ」の日本開催を決定したことを受け、都内で会見を行った。橋本会長は「代々木を中心としてアーバンスポーツのテーマパークとして、多くの人に楽しんでいただける素晴らしいものになるように努力していきたい。代々木、原宿といっ