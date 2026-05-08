3月28日に始まった『D-day〜罪が消える日〜』（BUMPで配信）に出演し、SNS等で「美魔女」「女神」「永遠の美女」と大絶賛された黒木瞳（65）。年齢を思わせない若々しいビジュアルと演技力、朗らかな物腰で根強い人気を誇る。【写真】宝塚退団から間もない26歳にして、火照った汗ばむ身体で上になり男性を求める激しい絡みを披露黒木瞳©時事通信社黒木は1960年10月5日、福岡県八女市（旧黒木町）生まれ。地元の高校を卒