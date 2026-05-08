資料さぬき警察署 さぬき警察署は8日、高松市の無職の男（77）を住居侵入の疑いで逮捕しました。 調べによりますと、男は7日の午後0時45分ごろから午後2時ごろまでの間に、さぬき市に住む75歳の親戚の男性の家に侵入した疑いが持たれています。 午後2時6分ごろ、男性が「帰ってきたら廊下に何かまかれている」と110番通報。警察が男性や関係者から話を聞き、男が侵入した疑いが浮上したということです。まかれていた液