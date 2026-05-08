資料岡山市役所 岡山市によりますと、岡山市営の「天神町駐車場（岡山・北区天神町3-5）」は、エレベーター設置工事などのため5月11日から12月まで全面閉場する予定だということです。 利用者がすでに購入している回数券・プリペイドカードの払い戻しはできないということですが、利用再開後にそのまま使えるということです。