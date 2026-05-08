ドルトムントの産業と建築の景観からインスピレーションを得たデザインドイツ・ブンデスリーガのボルシア・ドルトムントは5月7日、2026-27シーズンに着用する新ホームユニフォームを発表した。来季もプーマ社が手掛ける新デザインがお披露目された。新ユニフォームは、クラブの象徴であるイエローをベースにブラックのディテールを維持。最大の特徴は、シャツの前面と下部に施された複雑なトーンのグラフィックパターンだ。こ