キャンプや旅行を女性ひとりで楽しむ姿が人気のYouTuber・miiさん。「個室居酒屋で自己啓発本を読みながら泣いていた」会社員が、ソロキャンプと出会い、累計登録者数77万人超のインフルエンサーになるまでの経緯を聞いた。【写真多数】「可愛すぎる！」サンタコスで車中泊、川でびしょ濡れになったことも…キャンプ中のmiiさんを見るmiiさん©石川啓次／文藝春秋◆◆◆きっかけはコロナ禍で誘われたキャンプ――miiさんは